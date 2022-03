Tchad : opérations de la Gendarmerie, malfrats arrêtés et objets saisis

Dans ses récentes opérations, la Gendarmerie nationale a appréhendé 33 présumés malfrats, saisi 30 motos, 2 véhicules Hilux, 14 armes à feu, des sacs de boissons frelatées, 33 moutons, ainsi que plusieurs colis de drogues.



A la suite de cela, il a été organisé une cérémonie de présentation des présumés malfrats, des engins à deux et quatre roues, des armes à feu, des moutons volés, des sacs de boissons frelatées, et des colis de drogues, ce jeudi 31 mars 2022, à la direction générale de la Gendarmerie nationale de Klessoum. Cette présentation a connu la présence du directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan, Marcel Hoïnati, ainsi que de plusieurs autres officiers supérieurs.



Faisant le compte rendu des différentes opérations, le porte-parole de la Gendarmerie nationale, le colonel Abakar Abdraman Haggar, relève que les légions de la gendarmerie n°8, 9, 1,5 ainsi que la légion 10, ont fait preuve de responsabilité pour la sécurité de la population tchadienne. Pour lui, la Gendarmerie nationale continue à faire ses preuves en matière de sécurité, en cherchant la tranquillité des citoyens.



Pour cette raison, elle est encore mieux outillée pour traquer les malfaiteurs qui mettent à mal la sécurité au Tchad car, poursuit-il, la situation d’aujourd’hui est alarmante pour la simple raison qu’il y a eu beaucoup d’armes, d’engins, de drogue, des boissons frelatées, comme objets saisis, et des malfaiteurs appréhendés. En outre, le colonel Abakar Abdraman Haggar relève que les deux véhicules de marque Hilux ont été saisis dans la province de Hadjer Lamis, pour trafic d’hommes.



Parmi les engins saisis par la brigade fluviale de Ngueli, figure une moto immatriculée AP, transportant des drogues. Quant aux moutons, ils sont au total 33 et ont été volés par 4 malfrats à Yarwa, dans la province du Chari-Baguirmi.

D’après lui, la Gendarmerie nationale dispose d’une unité spéciale qui fait déjà preuve d’efficacité sur le territoire national. Cette unité est formée par l’Union Européenne en Espagne, et vient d’être engagée pour renforcer la sécurité de la population.