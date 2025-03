Tchad : ouverture de la première session budgétaire de la commune de Moundou

La première session budgétaire de la nouvelle équipe des conseillers municipaux de la ville de Moundou, a été ouverte ce 20 mars 2025. C'est le maire de la ville de Moundou, Djekaossem Elon Bondo qui a lancé les travaux.



Dans son discours, il a rappelé l'importance cruciale de cette session qui offre aux conseillers, l'opportunité de définir ensemble les activités et actions prioritaires pour la commune de Moundou. « Votre engagement et votre participation active seront essentiels pour élaborer un budget qui répondra aux besoins de nos concitoyens », a-t-il dit.



Suite à la concertation menée immédiatement après l’ouverture de la session, les conseillers municipaux ont décidé de reporter cette dernière, en raison de l’absence de huit conseillers. Ces derniers contestent une série d'activités réalisées par l’exécutif, sans la consultation préalable du conseil municipal.



Dans une correspondance adressée au maire, en date du 18 mars 2025, les conseillers absents rappellent que la Constitution, notamment en ses articles 257, 263 et 264, stipule que toute dépense, tout recrutement et autres activités doivent être validés par le conseil municipal.



Ce manquement soulève selon eux, des préoccupations quant à la transparence et à la légitimité des décisions prises. Bien que le maire ait pris le temps de répondre à leur correspondance, pour justifier les actions menées, cela n'a pas suffi à inciter les huit conseillers à participer à cette session.