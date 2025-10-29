Tchad : pourquoi les jeunes aiment trop la facilité ?

Le constat dans les services de sécurité et des maisons d'arrêt au Tchad dressent un tableau préoccupant : de plus en plus de jeunes se retrouvent derrière les barreaux, pour des actes de délinquance graves.



Vols à main armée, abus de confiance, faux et usage de faux, ou encore association de malfaiteurs... Ces chefs d'accusation pèsent lourdement sur l'avenir d'une frange de la jeunesse tchadienne, soulevant une question cruciale : pourquoi ces jeunes veulent-ils vivre aux dépens de la sueur des autres ? ‎ ‎



Une réalité judiciaire accablante

‎Les commissariats et les prisons du pays accueillent une population carcérale où les jeunes sont surreprésentés. Ces faits de délinquance ne sont pas le fruit du hasard, mais l'expression d'un profond malaise social et économique. L'attrait pour l'argent facile, qu'il s'agisse de vol ou d'escroquerie, semble être une réponse désespérée à un manque criant d'opportunités ?



‎ ‎Les dossiers de vol à main armée et d'abus de confiance sont devenus monnaie courante. C'est le reflet de certains jeunes qui ternissent l'image de la majorité. ‎ ‎Les statistiques, bien que difficiles à obtenir de manière exhaustive, confirment une tendance à l'augmentation des actes criminels impliquant des mineurs et de jeunes adultes.



Au tribunal de grande instance de N'Djamena, souvent les jeunes sont auditionnés pour associations des malfaiteurs, vol, arnaque, braquage, etc., une question se pose : sont-ils animés de l'esprit de banditisme ou s'agit-il de vouloir bâtir la vie au dépend de la sueur des autres ?