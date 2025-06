Tchad : remise de matériels pour renforcer la lutte contre les inondations à N'Djamena

Le Projet intégré de lutte contre les inondations et de renforcement de la résilience dans la ville de N'Djamena (PILIER), appuyé par le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), a remis ce jeudi 5 juin 2025 des matériels destinés à renforcer les capacités des communautés dans les 1er et 7ème arrondissements.



Ce lot comprend des brouettes, motopompes, pelles, râteaux, houes, barres à mine, gants, ainsi que des outils de sensibilisation. Ces équipements seront utilisés par les chefs de quartiers pour une réponse rapide, face aux premières inondations.



Financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, avec un appui technique du PNUD, ce projet illustre l’engagement du gouvernement tchadien à protéger les populations vulnérables de N'Djamena, tout en renforçant la résilience urbaine et en soutenant l’économie locale via des initiatives communautaires.



Jos De la Haye, représentant résidant adjoint du PNUD, a souligné l’importance de la participation communautaire dans la prévention et la gestion des inondations, notamment dans les quartiers vulnérables du 1er arrondissement (Miskiné, Mélézi, Djougoulié) et du 7ème arrondissement (Ambata 1 et 2, Digo, Boutalbagar).



Il a rappelé que ce programme ne se limite pas à la distribution de matériels, mais vise à impliquer activement les communautés, en collaboration avec les associations locales, les mairies d’arrondissement et les leaders communautaires, pour bâtir une résilience durable.



Le représentant du maire du 1er arrondissement, Soumaïne Atom, a quant à lui appelé les bénéficiaires à un usage responsable et à une gestion rigoureuse des équipements, pour maximiser leur efficacité dans la lutte contre les inondations.