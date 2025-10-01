Alwihda Info
TCHAD

Tchad : rencontre stratégique entre l'AJELCDES et la délégation de la Jeunesse du Salamat


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 1 Octobre 2025



Tchad : rencontre stratégique entre l'AJELCDES et la délégation de la Jeunesse du Salamat
Le mardi 30 septembre 2025, les membres de l’Association des Jeunes pour l’Éducation et la Lutte contre la Dégradation de l’Environnement du Salamat (AJELCDES) ont été reçus par le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports, Abdelsalam Abakar Ali.

Lors de cette rencontre tenue au bureau du délégué, l’équipe conduite par le président Khalid Ahmat Djarama a présenté les objectifs spécifiques de l’association, ses domaines d’intervention et les actions déjà réalisées dans la province.

Principalement, l'association vise à renforcer les liens de collaboration avec les structures étatiques en charge de la Jeunesse et des Sports, et explorer des partenariats pour la mise en œuvre d’activités conjointes en faveur de la jeunesse et de la protection de l’environnement.

L’AJELCDES a également sollicité le soutien institutionnel de la délégation pour accompagner ses futures initiatives, notamment en matière de sensibilisation, de formation et d’engagement communautaire. Pour sa part, le délégué de la Jeunesse et des Sports a prodigué des conseils constructifs à l'endroit des membres de l'association.


