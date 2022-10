Tchad : sensibilisation sur le cancer du sein durant le mois d’Octobre Rose

À l'occasion de la 4ème édition d'Octobre Rose au Tchad, le président de la Ligue tchadienne contre le cancer (LTCC), Dr Manikasse Palouma a tenu un point de presse le 3 octobre 2022, dans la grande salle de l'ONAMA. Le thème choisi pour l’édition de cette année est : « le cancer du sein, parlons-en ».



A cette occasion, la Ligue tchadienne contre le cancer invite les Tchadiens et Tchadiennes, à mener une forte campagne de sensibilisation sur les signes et symptômes du cancer du sein, et à faire comprendre l'importance d'une détection précoce et d'un traitement rapide.



Le président de la Ligue tchadienne contre le cancer rappelle que le mois d'Octobre Rose est dédié au cancer du sein, une maladie considérée par beaucoup de personnes comme une fatalité. « Ce mois permet de mener des campagnes d'information et de sensibilisation d'une part, et d'affiner les stratégies et actions de lutte contre ce fléau d'autre part », explique Dr Manikasse Palouma.



Les recherches ont démontré que le cancer du sein est très répandu dans le monde. Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), environ 19,1 millions de nouveaux cas de cancer sont survenus en 2020, et 10 millions de décès sont imputables à cette maladie. Une personne sur 5 développera le cancer dans sa vie. Un homme sur 8 et une femme sur 11 en mourront.



Plus de 2,2 millions de cas de cancer du sein ont été recensés en 2020, ce qui en fait le cancer le plus courant. Le cancer du sein demeure la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Au Tchad, les données ne sont pas exhaustives, car le registre du cancer n'est lancé qu'en 2021.



En 2020, l'unité d'anatomie et cytologie pathologiques du Centre Hospitalier Universitaire de Référence Nationale a montré que sur 367 cas de diagnostics histopathologiques, 108 étaient des cancers, tous organes et tous âges confondus, soit une proportion de 29,42%. Le cancer du sein vient en tête avec 10,18% des cas.



Cela n'est que la partie visible de l'iceberg, car les capacités de diagnostic sont faibles sur l'ensemble du territoire, à cause de l'absence d'un plateau technique destiné à la prise en charge des malades du cancer. « Ces chiffres montrent l'ampleur que prend cette maladie et la nécessité de s'unir pour lui barrer la route », s'indigne le président.



Les activités de la 4ème édition d'Octobre Rose se dérouleront aussi bien à Ndjamena que dans les provinces. Plusieurs activités sont programmées à cette occasion : meetings, causeries et conférences-débats seront animés par des spécialistes du cancer et les membres de la Ligue. La cérémonie de clôture aura lieu le 29 octobre prochain.