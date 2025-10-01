Tchad : signature d’un cadre de concertation et d’un arrêté conjoint entre la mairie centrale et les communes

Le maire de la ville de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, et les maires des dix communes d’arrondissement ont signé à N’Djamena un Cadre de concertation et de collaboration (CCC), ainsi qu’un arrêté conjoint.



Cette cérémonie, organisée pour marquer une nouvelle étape de la gouvernance locale, intervient afin de mettre fin aux divisions institutionnelles qui freinaient le développement de la capitale et d’instaurer une gestion plus unifiée, transparente et solidaire au service des populations.



Pendant de longues années, les relations entre la commune de la ville et les communes d’arrondissement ont été marquées par des tensions et une absence de coordination. Cette situation, souvent dénoncée par les habitants et les observateurs, a constitué un frein majeur à la mise en œuvre de projets de développement cohérents et efficaces pour la capitale.



Avec la signature du CCC et de l’arrêté conjoint, une étape décisive est franchie pour surmonter ces blocages. Le Cadre de concertation et de collaboration ainsi que l’arrêté conjoint instaurent des mécanismes inédits visant à renforcer la synergie d’actions.



L’Agora des communes, un espace mensuel de dialogue et de décisions, permettra aux élus de confronter leurs points de vue et d’élaborer des stratégies communes. Un partage équitable et transparent des ressources financières est également prévu, de même que la création de commissions mixtes chargées de renforcer le recouvrement et de réduire les pertes.



La répartition des ressources humaines et techniques sera repensée afin d’optimiser l’efficacité de l’action municipale. Ces réformes traduisent la volonté des autorités municipales de rompre avec les pratiques du passé pour instaurer une gouvernance moderne, axée sur la responsabilité et la solidarité.



En officialisant cette démarche, les élus locaux affichent leur détermination à travailler main dans la main pour bâtir une capitale à la hauteur des aspirations de ses habitants. « Nous avons choisi l’unité plutôt que la division, la synergie plutôt que la fragmentation, la responsabilité et la transparence au service de nos populations », a déclaré le maire de la ville de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, dans son allocution.



La signature du CCC et de l’arrêté conjoint représente bien plus qu’un simple acte administratif. Elle symbolise une volonté commune d’écrire une nouvelle page pour N’Djamena, où la coopération entre les différentes communes sera le moteur d’un développement durable, inclusif et harmonieux.



Ce tournant ouvre la voie à une gouvernance plus participative et plus efficace, capable de répondre avec cohérence et réactivité aux défis de la capitale tchadienne.