Tchad : suspension de Salam Info, les avocats du journal réagissent

Me. Gouara Olivier et Me. Ndilyam Mouadjimtog estiment que la HAMA "n'est pas habilitée à prendre une décision de suspension d'un journal, de son directeur de publication ou encore de son promoteur".



La HAMA reproche entre autres au journal : le manque de documents et réclame la copie authentifiée du diplôme du nouveau rédacteur en chef, les deux dernières parutions, le récépissé et la décision de déclaration d’un journal, ainsi que la notification de transfert du siège du journal.



"Si la HAMA remet en cause cette carte, elle doit remettre en cause tous les journalistes et les institutions qui avaient travaillé avec la Constitution de 1996. Si les documents délivrés par l'ex-Haut conseil de la communication (HCC) ne sont plus valables parce que cette institution n’est plus, c’est que l’administration n'est plus une continuité", affirment les avocats.



Ils rappellent à la HAMA que "le seul organe habilité à décider du sort d’un journaliste ou d’un journal est le collège".



Les avocats déplorent le fait que "la décision n’a pas été notifiée au journal". Ils se disent "prêts à défendre la cause de leur client" et estiment que "cette décision ne pourra résister à la rigueur de droit".