Tchad : table ronde Tchad Connexion 2030, réunion en visioconférence entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis

Dans le cadre du suivi de la préparation de la table ronde « Tchad Connexion 2030 », le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a tenu ce vendredi à 7h30, une réunion en visioconférence avec le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d’État chargé du Commerce extérieur des Émirats Arabes Unis.



Cette rencontre a permis de passer en revue les avancées techniques et organisationnelles liées à la tenue de la table ronde prévue à Abu Dhabi en novembre 2025.



Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à œuvrer conjointement pour la réussite de cet événement stratégique, vitrine du nouveau Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 ».