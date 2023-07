Tchad : un conflit conjugal tourne au meurtre dans une pharmacie à Abéché

Une pharmacie située au sud d'Abéché a été le témoin d'une scène tragique impliquant le propriétaire de la pharmacie, et un mari jaloux dont la femme fréquentait l'établissement.



Les événements ont eu lieu un lundi soir, lorsque le pharmacien se trouvait dans son établissement et que le mari de la jeune femme, après leur nuit de noces, a découvert que sa femme n'était plus vierge. Sous la pression et les menaces, la jeune femme a finalement avoué avoir eu une relation avec le pharmacien.



Cette révélation a entraîné une réaction violente de la part du mari, qui a décidé de se venger. Armé, il s'est dirigé vers la pharmacie où le pharmacien, ignorant la gravité de la situation, était en train d'aider un autre patient. Le mari jaloux est arrivé sur les lieux, a ouvert le feu, touchant mortellement un patient.



Le pharmacien a lui été blessé à la jambe. Le pharmacien a succombé sur place tandis que son agresseur, blessé, a été transporté à l'hôpital. Les autorités n'ont pas souhaité commenter cette affaire, ni répondre aux questions posées par Alwihda, laissant ainsi de nombreuses interrogations en suspens dans cette affaire.