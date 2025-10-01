Tchad : un don de kits d’hygiène pour lutter contre le choléra à Bitkine

Le district sanitaire de Bitkine a reçu une importante donation composée de cartons de savons et d’eau de javel, destinée aux victimes de l’épidémie de choléra qui sévit actuellement dans la province. Cette action humanitaire a été initiée par l’Association de Fraternité pour le Développement du Centre (IG-AFDC).



La cérémonie officielle de remise s’est tenue à l’hôpital de district, en présence du maire de la commune de Bitkine, Nandjeloum Kodo, et de plusieurs responsables sanitaires locaux. Dans son allocution, le vice-président de l’association, Saleh Hassane Rahma, a expliqué les objectifs de cette intervention, soulignant l’engagement de son organisation à soutenir les populations vulnérables face à cette crise sanitaire.



Selon lui, ces produits d’hygiène constituent un appui essentiel dans la lutte contre la propagation de la maladie. Le médecin-chef du district sanitaire de Bitkine, Dr Bekoutou Jul, a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de l’IG-AFDC pour ce geste solidaire, qui vient renforcer les efforts déployés par les autorités sanitaires dans la prise en charge des malades.



De son côté, le maire de Bitkine, Nandjeloum Kodo, a salué et félicité l’association pour cette donation, rappelant que les kits d’hygiène serviront directement aux victimes et contribueront à protéger la santé de toute la communauté. Cette action arrive à un moment crucial pour soutenir les mesures d’hygiène et de prévention indispensables au contrôle de l’épidémie.



Elle illustre l’importance de la solidarité communautaire, face aux urgences sanitaires et constitue un exemple concret d’engagement citoyen au service des populations affectées.