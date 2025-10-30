Tchad : un jeune homme égorge un enfant de 4 ans à Gabri-Ngolo, sous-préfecture de Laï-rural

Informé de cette situation le 28 octobre 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, accompagné de ses proches collaborateurs, a fait une descente à la maison d'arrêt pour s'enquérir de cet acte.



Les habitants du canton Gabri-Ngolo ont été bouleversé par cet acte criminel ignoble, celui de l'assassinat d'un enfant de 4 ans par le cousin de son père. Venu de Ndjamena, le présumé assassin a profité de l'absence des parents pour égorger l'enfant dont les motivations à ce stade restent inconnu.



Pour sa part, informé de cet acte inqualifiable, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé s'est rendu á la maison d'arrêt pour s'enquérir de la situation.



Sur place, après des explications fournis par le commandant de la légion n° 14 de la Tandjilé et le substitut du procureur sur les enquêtes en cours et l'arrestation à Laï de cet assassin, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé a condamné l'acte et exhorté la justice à faire la lumière sur l’aboutissement de l'enquête, afin d'élucider les réelles motivations derrière cet acte barbare.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé Adoum Moustapha Brahimi demande aux parents de veiller sur leurs enfants, et de ne pas héberger n'importe qui chez eux.