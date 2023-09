Tchad : un taux d'analphabétisme d'au moins 78%

Lire la suite sur : Alwihda EcoFinances

L'alphabétisation est un droit fondamental qui permet à tous les membres de la société d'accéder à l'éducation, de lire, d'écrire, de calculer, mais aussi de comprendre et de communiquer efficacement en utilisant les documents imprimés et manuscrits. Pour de nombreuses personnes, notamment les femmes et les hommes ne sachant ni lire ni écrire, l'alphabétisation offre une opportunité d'améliorer leurs conditions de vie, de réduire la pauvreté, d'accroître leur participation au marché du travai...