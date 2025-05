TCHAD Tchad : une caravane de vaccination dans le Moyen-Chari au service des humains et des animaux

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 30 Mai 2025





Après Moussafoyo, la campagne de vaccination mixte, humaine et animale, poursuit sa route à travers les coins les plus isolés du Moyen-Chari. Portée par la délégation sanitaire et celle de l’Élevage de la province, en partenariat avec le Programme d’Appui au District Sanitaire de Danamadji (PADS), cette initiative incarne une vision intégrée de la santé.



Le village Moyo, plusieurs ferriques périphériques et la sous-préfecture de Djeké-Djeké, sont les lieux qui ont accueilli cette seconde phase de vaccination mixte. Lancée sous la bannière de l’approche « One Health », cette opération conjointe allie prévention médicale et protection du cheptel, un double enjeu vital pour les communautés nomades, dont la santé humaine et la survie économique sont étroitement liées à celle de leurs animaux.



Dans le village de Moyo et la sous-préfecture de Djeké-Djeké, l’équipe mixte composée d’agents de santé humaine et vétérinaire, ont sillonné les pistes avec des vaccins, du matériel de sensibilisation et un engagement palpable. Chaque étape devient un événement : les enfants âgés de 0 à 59 mois ont reçu leurs premières protections contre les maladies infantiles.



Par ailleurs, les femmes ont eu accès à des soins rarement disponibles, et les troupeaux ont été vaccinés pour éviter de potentielles épidémies dévastatrices.



Dr Kyere Eric, représentant de la Coopération Suisse (DDC), à travers le PADS, a réaffirmé l'engagement de son organisation auprès des autorités tchadiennes : « La santé pour tous ne doit pas être un slogan, mais une réalité, même dans les zones les plus reculées. Nous ferons tout notre possible pour soutenir le gouvernement dans cette ambition. »



Sur le terrain, aucun obstacle majeur n’a été signalé. Les communautés locales, souvent négligées dans les politiques sanitaires traditionnelles, ont réservé un accueil enthousiaste aux équipes. « Nous voulons que cela se répète au moins tous les six mois », a déclaré un chef de ferrick de la zone de Moyo. Une demande récurrente qui témoigne du besoin criant de soins adaptés dans ces zones mobiles et souvent délaissées.



Au-delà de la portée locale, cette opération pourrait faire école. Elle démontre qu’il est possible de déployer des solutions de santé intégrée en milieu nomade, à condition de bâtir des ponts entre secteurs, de planifier sur le long terme, et d’impliquer activement les bénéficiaires.





Dans la même rubrique :