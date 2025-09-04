Tchad : une délégation de l'Union européenne reçue à l'état-major de l'armée de l'air

En mission au Tchad du 1er au 04 septembre 2025, dans le cadre des réflexions en cours sur l'engagement de l'Union européenne au Sahel, et plus particulièrement de la coopération du domaine de sécurité et de défense avec le Tchad, la délégation de l'Union européenne a été reçue à l'état-major de l'armée de l'air.



Les discussions ont porté sur l'engagement de l'armée tchadienne dans la sécurisation et la stabilisation de la sous-région, et le rôle et la place de l'armée de l'air dans cette chaîne, et plus particulièrement son appui inconditionnel à travers des missions civilo-militaires.



Cette rencontre a permis à la délégation de l'Union européenne de comprendre l'importance du rôle de l'armée tchadienne, et d'appréhender ensemble les défis en matière de défense et de sécurité.