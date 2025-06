Tchad : une délégation suisse reçue par le chef de l’Etat Mahamat Idriss Deby Itno

Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a accordé cet après-midi, une audience à une délégation suisse conduite par l’ambassadeur Tim Enderli, chef du Bureau de la Paix et des Droits de l’Homme au sein du Département Fédéral des Affaires Étrangères (DFAE) de la Confédération Suisse.



Partenaire de longue date du Tchad, la Suisse s’est vue confier, en 2023, un mandat présidentiel pour accompagner la mise en œuvre des résolutions issues du Dialogue National Inclusif et Souverain. Avec la fin de la transition, les échanges ont porté sur l’avenir de ce mandat, ainsi que sur les perspectives de coopération entre les deux parties.



A l’issue de l’entrevue, le président de la République a décidé de le renouveler. La Confédération Helvétique poursuivra donc son appui à la paix, à la stabilité et au développement du Tchad.