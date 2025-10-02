Tchad : une formation en art oratoire pour les étudiants et fonctionnaires de Sarh

Le 1er octobre 2025, le Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tomalbaye de Sarh a servi de cadre au lancement d’un atelier de formation en art oratoire, placé sous le patronage du préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina.



C’est une initiative de l’Ecole d’art oratoire et de leadership du Tchad, dont l’objectif est d’aider les jeunes à développer leur capacité à parler avec assurance, clarté et conviction. Le secrétaire général de l’Ecole d’art oratoire et de leadership du Tchad, Mathieu Gnatchamra, a invité les apprenants à rester concentrés et calmes, pour tirer pleinement profit de la formation, qu’il juge essentielle pour leur avenir.



De son côté, le directeur national de ladite Ecole, Daoud Youssouf Mahamadene, a insisté sur l’importance d’avoir une vision claire et des objectifs précis pour réussir. « Tant que nous ne changeons pas notre état d’esprit, même en 2035 ou 2040, nous resterons au même point départ », a-t-il lancé.



Pour lui, la clé du progrès réside dans la capacité à transformer son environnement. Il a aussi rappelé trois règles fondamentales de la réussite : écrire ses objectifs, cultiver la discipline et fournir un effort constant. Le préfet du département du Barh Koh, Oumar Ali Nanina a félicité les organisateurs, et encouragé les participants à s’investir pleinement.



Il les a exhortés à sortir de cette formation outillés et transformés, prêts à mettre leur talent au service de la communauté, et à incarner le leadership de demain.