Tchad : une journée de brassage pour la cohabitation pacifique à l'initiative de H5 Academy

L'association culturelle et sportive H5 Academy, en collaboration avec d'autres associations, poursuit sa campagne de sensibilisation en faveur de la paix au Tchad.



Cette campagne est placée sous le thème : « Acceptons nos différences ». C'est dans cette optique que l'association a organisé une journée de sensibilisation à la faculté des sciences exactes et appliquées de Farcha, le 16 mars dernier.



Cette journée avait pour objectif de promouvoir le vivre-ensemble à travers un match de basket-ball. Le coordonnateur de l'association, Mahamat Hassane Moustapha, s'est dit ravi de constater la forte mobilisation des étudiants.



Il a rappelé que la jeunesse est le pilier de la société, et que rien ne peut se faire sans elle. Il a ensuite demandé à l'assistance de cultiver la paix pour restaurer le vivre-ensemble. Le chargé des affaires académiques de l'Union nationale des étudiants tchadiens, a salué cette initiative de l'association H5 Academy.



Par ailleurs, il a souligné que les sports peuvent être un canal de transmission du message de paix et du vivre-ensemble. En fin de journée, une attestation de reconnaissance a été décernée au coordonnateur des étudiants de la faculté, et un poème sur la cohésion sociale a clôturé l'événement.