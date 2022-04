Tchad : une mission du parti URD à Laï

Une mission du parti Union pour le Renouveau et la Démocratie (URD) est à Laï, chef lieu de la province de la Tandjilé. Elle a eu une séance de travail avec les militantes et militants de l'URD ce 29 avril 2022 au siège dudit parti.



Selon le chef de mission Mbaïledé Rémy Ngonsi, par ailleurs secrétaire national chargé des relations avec la base, l'objectif de leur séjour est de renforcer les liens avec la base provinciale et redynamiser l'équipe dirigeante du conseil provincial ainsi que les comités des femmes et des jeunes du parti.



Mbaïledé Rémy Ngonsi a saisi l'occasion pour exhorter les militants à rester souder pour des actions futures. Il n'a pas manqué d'inviter le conseil provincial à une sensibilisation de proximité sur la paix, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale.