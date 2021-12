Tchad : une précarité sociale galopante et des enfants qui subissent

"Du matin jusqu'au soir, nous trouvons 500 Fcfa à 1000 Fcfa voire plus. Ça nous permet d'acheter quelque chose à manger", témoigne un enfant.



"J'économise et je donne aussi à ma mère pour qu'elle puisse m'acheter des chaussures et habits", renchérit un autre enfant, âgé d'environ six ans.



À entendre ces enfants, bon nombre d'entre eux sont en situation sociale difficile. Certains sont venus des provinces et n'ont personne pour les secourir. Il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, les voyants sont complètement au rouge. La précarité est visible dans les rues. Le rapport de la Banque mondiale montre que 42% des tchadiens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parmi eux, 89% vivent en milieu rural. Ils dépendent à 65% des revenus agricoles.



Il est urgent pour le gouvernement de se saisir de ce rapport pour investir dans les secteurs de l'agriculture, la santé et l'éducation pour le bien-être de la population car gouverner c'est prévoir un développement durable.