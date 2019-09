Technologie et prix inaccessibles ? Non, TECNO CAMON 12 Air donne la possibilité aux jeunes d'accéder au smartphone révolutionnaire « Dot-in Display »

La conception des smartphones est entrée dans l'ère du plein écran, tous les fabricants recherchant la technologie la plus avancée pour améliorer l'apparence du smartphone et son rapport bord à bord extrême. Pourtant, la technologie la plus avancée est appliquée la plupart du temps au produit phare, à un prix élevé et pas toujours très accessible pour les simples usagers. Par exemple, l’affichage Dot-in n’est disponible chez Samsung S10 sur le marché africain que pendant une certaine période.

TECNO mobile (http://www.TECNO-mobile.com) brise la glace maintenant ! Tout récemment lancé, le CAMON 12 Air est le premier smartphone avec un « Dot-in Display » révolutionnaire destiné aux jeunes grâce à un prix imbattable et très accessible. Avec son formidable écran de 6,55 pouces et un ratio bord à bord de 90 % permettant d'excellentes photos en conditions de faible luminosité, l'utilisateur pourra profiter d'une visualisation incroyablement large. Ce choix exceptionnel permet un tout nouveau plaisir.

Cette fois, le CAMON 12 Air marque une première étape inédite. Et dans un avenir proche, TECNO lancera le produit « Dot-in Display » avec caméra frontale, qui permettra une photographie sous tous les angles en mode plein écran extrême.

Le TECNO CAMON 12 Air est la version améliorée du smartphone de la série CAMON. Il est équipé d'une triple caméra avec IA en Max de 16MP + 2MP + 5MP pour prendre des photos sous tous les angles. Ses performances Prise de vue ultra nette / Super grand angle à 120 ° / Macrophotographie extrême de 2 cm / Effet Bokeh remarquable, permettent aux consommateurs de saisir de merveilleux moments sous différents angles, et de découvrir encore davantage la beauté du monde, de manière plus nette, plus rapprochée, plus lumineuse et plus large.

L’objectif principal de 16 Mpx fait la mise au point sur des scènes détectées en mode HDR par l'IA, couvrant divers scénarios de prise de vue courants. Grâce à l'optimisation appropriée de l’IA, l’utilisateur peut prendre des photos bien plus naturelles et bien plus belles.

Dans des scénarios normaux, CAMON 12 Air permet un cliché ultra-net grâce à sa triple caméra arrière IA Max supérieure. Les photos prises par CAMON 12 Air seront incroyablement nettes et impressionnantes.

Le remarquable effet bokeh met en relief le portrait principal et floute l’arrière-plan, donnant ainsi plus de sens visuel au portrait.

L'objectif secondaire offre des clichés à un très grand angle de 120 ° et une macrophotographie extrême de 2 cm. L'utilisateur aura la possibilité de voir le monde depuis une perspective plus large, mais il pourra aussi saisir la beauté environnante bien plus en détail.

Il est vrai qu’en utilisant la technologie grand angle très large de 120 ° ou la macrophotographie extrême de 2 cm de TECNO CAMON, les consommateurs auront la possibilité de prendre de superbes photos avec leur téléphone. Et grâce au TECNO CAMON 12 Air, tout le monde peut se transformer en photographe professionnel.

D’autres fonctionnalités de CAMON 12 Air incluent le design Aurora Gradient, 32 Go de ROM + 3 Go de RAM pour une expérience sans problème et fluide, une batterie de 4 000 mAh longue durée ainsi que les stickers en réalité augmentée avec plus de 220 fonctionnalités faciales prenant en charge l'identification sur 120 °. Les fonctionnalités d’embellissement et de localisation de la lumière sont également prises en charge. Sans oublier une version spéciale et personnalisée du club de football de Manchester City, intégrée comme cadeau exceptionnel.

Pour en savoir plus :

News Hub (bit.ly/2knv2WH)

TECNO Facebook (Facebook.com/TECNOMobile)

TECNO Instagram (Instagram.com/TECNOMobile)

TECNO Twitter (Twitter.com/TECNOMobile)

TECNO Community (bit.ly/2lUBncP)

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/unreachable-...