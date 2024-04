Togo : Le Front Touche pas à ma Constitution mobilise contre la révision constitutionnelle

Le FTPMC appelle à une large mobilisation de la population togolaise pour participer aux actions prévues. Des marches pacifiques, des sit-in et des meetings sont notamment au programme. Le Front invite également les Togolais de la diaspora à se mobiliser et à organiser des manifestations dans leurs pays respectifs.



Le FTPMC rejette fermement le projet de révision constitutionnelle initié par le gouvernement togolais. Il estime que ce projet vise à concentrer davantage de pouvoirs entre les mains du président de la République et à limiter les droits de l'opposition et de la société civile.



Le Front appelle les autorités togolaises à renoncer à ce projet et à privilégier un dialogue inclusif avec tous les acteurs politiques et sociaux du pays afin de trouver des solutions consensuelles aux problèmes qui minent le Togo.



La mobilisation du FTPMC intervient dans un contexte politique tendu au Togo. La question de la révision constitutionnelle divise profondément le pays et suscite de vives inquiétudes au sein de l'opposition et de la société civile.



Les actions du FTPMC devraient contribuer à maintenir la pression sur les autorités togolaises et à faire entendre la voix de ceux qui s'opposent à la révision constitutionnelle. Il reste à voir si cette mobilisation parviendra à faire changer d'avis le gouvernement togolais.