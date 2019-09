Togo : une tournée nationale d’explication sur un 4ème mandat du Président Gnassingbé

Lomé - Le Premier ministre, Komi Sélom Klassou a révélé lundi 2 septembre, qu’une tournée nationale d’explication sur un 4ème mandat du Président actuel du Togo, SEM Faure Gnassingbé est en cours de préparation.



Cette annonce a été faite lors d’un entretien avec une délégation du Parti communiste chinois (PCC) à qui il a confirmé la candidature de Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020.



Au cours des échanges avec la délégation du PCC en visite au Togo, Komi Sélom Klassou a précisé que le parti au pouvoir, Union pour la République (UNIR) dont il est membre, se mobilise déjà pour cette tournée d’explication qui va démarrer incessamment.



« Le parti se mobilise pour occuper le terrain et expliquer à nos populations, pourquoi il faut donner le suffrage au président, Faure Gnassingbé pour que la paix et la sécurité qui sont les gages d’un développement durable puissent perdurer dans notre pays », a-t-il précisé.



Pour le Chef du gouvernement, « seul Faure Gnassingbé est à même de garantir la paix et la sécurité à tous les togolais de toutes obédiences ». C’est d’ailleurs ce message qui sera communiqué aux populations lors de la tournée, a souligné le Premier ministre. Il dit saluer le leadership de Faure Gnassingbé et de Xi Jinping « qui œuvrent inlassablement au renforcement des liens entre les deux pays ».



« Dans quelques mois, nous avons des enjeux. Et pour des raisons que vous avez évoquées, il faut tout faire pour que le président de la République continue la vision qu’il a pour ce pays. Notre pays qui veut devenir le hub dans la sous-région, a besoin d’un leader éclairé qu’est le président Faure Gnassingbé », a ajouté Selom Klassou.



La délégation du PCC dont le partenaire local est le parti au pouvoir souhaite voir le président togolais être réélu en 2020 pour poursuivre son œuvre à la tête du pays. Pour l’heure, le Président Faure Gnassingbé ne s’est pas encore lui-même prononcé sur une quelconque candidature.