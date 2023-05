Un hélicoptère s'écrase en RCA : la ministre des Affaires étrangères appelle à la vigilance

La MINUSCA a indiqué que le lieu est pour l'instant inaccessible en raison de la présence d'engins explosifs, selon la ministre.



Dans son tweet, Sylvie Baïpo Temon a cité Nelson Mandela pour souligner l'importance de l'unité face aux enjeux géopolitiques, qui rendent la quête de stabilité et de souveraineté plus difficile.



La République Centrafricaine a connu une série de coups d'État et de conflits armés depuis son indépendance en 1960. La sécurisation de ses frontières est un enjeu crucial pour le pays, qui cherche à mettre fin à cette instabilité politique et à garantir la sécurité de ses citoyens.