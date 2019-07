Un programme pour autonomiser 100 000 jeunes entrepreneurs en Afrique

Le TEF (Tony Elumelu Foundation) et le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) ont signé un partenariat pour autonomiser 100,000 entrepreneurs africains à travers la formation, l’encadrement et le soutien financier sur une période de 10 ans.Les candidatures sont déjà ouvertes pour les entrepreneurs africains résidant dans les 7 pays suivants: Tchad, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Nigéria (régions du nord) et Niger. Ce programme encourage les inscriptions dans différentes langues nationales.Conditions :- Résider dans l’un des 7 pays éligibles ( cf liste)- Projets âgés de 0 à 3 ans ( les idées de projets peuvent également être soumis)Modalité d’inscriptions :- S’Inscrire en ligne sur www.tefconnect.com ou- Visiter l’agence UBA (pays éligibles), la plus proche pour s’inscrire en remplissant le formulaire.Clôture des inscriptions : 05 Aout 2019.Ce partenariat fournira des capitaux d’amorçage, du mentorat et de la formation à 100,000 personnes dans les régions du Sahel et Bassin du lac Tchad en ciblant principalement les jeunes Africains des communautés considérées vulnérables et sous représentées. Le partenariat TEF-PNUD pour les jeunes entrepreneurs de la région du Sahel sera mis en œuvre dans le cadre du programme phare de la TEF, qui a déjà soutenu 7 520 entrepreneurs locaux de 54 pays africains en seulement cinq ans.Encourageons nos proches/amis à postuler.Pour toute question, visitez notre FAQ: https://bit.ly/2JsR4Qi