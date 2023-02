Un rêve de fédéralisme pour le Burkina Faso, le Mali et la Guinée

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, a convié les ministres en charge des Affaires étrangères du Mali et de la Guinée à une réception pour célébrer la future fédération Burkina-Mali-Guinée. En tant que panafricaniste convaincu, le Premier ministre estime qu'il est impératif pour ces trois pays d'aller vers le fédéralisme.



Lors de la réception, il a réitéré son souhait de voir ces trois pays se unir pour répondre aux aspirations de leurs populations qui veulent vivre en paix, sécurité, démocratie et harmonie avec leurs voisins. Il a également déclaré que la rencontre tripartite des ministres des Affaires étrangères est historique et doit rester dans les mémoires.



Le Premier ministre estime que ces trois pays sont en transition et que leur rencontre n'est pas le fruit du hasard. Il pense que leur union permettra de mettre en commun ce qui les unit et de mettre de côté ce qui pourrait les diviser. Il a demandé aux trois ministres des Affaires étrangères de se mettre au travail pour réaliser le désir de leurs populations.



Il a également exhorté les ministres à être les précurseurs de l'idéal de fédération, en précisant que rien ne se fait sans début et qu'il faut des précurseurs pour indiquer le chemin. Enfin, il a souligné que la réalisation du chemin de fer Ouagadougou-Bamako-Conakry est vraiment importante pour mener une politique d'intégration.