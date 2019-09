Un soutien au Soudan

Quelques semaines après le renversement du régime au Soudan, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a promis au troisième plus grand pays africain un soutien dans son cheminement vers un avenir démocratique. « Dans cette phase, ce pays et les nouveaux dirigeants politiques ont besoin du soutien de l’Allemagne et de l’Europe », […]

Quelques semaines après le renversement du régime au Soudan, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a promis au troisième...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...