Un véhicule de l'ambassade du Tchad au Soudan braqué par des militaires non identifiés

Les militaires ont forcé le chauffeur et son passager à descendre du véhicule et ont pris la fuite avec le véhicule pour une destination inconnue.



Le ministère des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l'Etranger et de la Coopération Internationale a condamné cet acte et a lancé des recherches pour retrouver le véhicule.



Dans un communiqué de presse, le ministère a également appelé à la protection des personnes et des biens de la mission diplomatique ainsi que des ressortissants tchadiens établis au Soudan. Les autorités tchadiennes appellent les belligérants à assurer la sécurité de tous les Tchadiens vivant au Soudan.