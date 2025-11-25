Union européenne : 70 millions de dollars d’aide militaire pour la RD Congo, le Tchad et la Jordanie

Le Conseil de l’Union européenne a approuvé lundi dernier une aide militaire de 59,5 millions d’euros (environ 68,5 millions de dollars) destinée aux forces armées de la République démocratique du Congo, du Tchad et de la Jordanie, dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix (EPF), afin de renforcer leurs capacités de défense et la sécurité régionale.



Le Conseil a adopté une mesure d’assistance de 10 millions d’euros (11,5 M$) en faveur des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), comprenant la fourniture d’équipements militaires. Il s’agit de la deuxième mesure de ce type accordée à la force congolaise, portant le total de l’aide EPF à 30 millions d’euros (34,5 M$), selon un communiqué.



Cette assistance vise à renforcer la capacité des FARDC à protéger les civils et à restaurer l’autorité de l’État, grâce à la fourniture d’équipements non létaux destinés au commandement et au contrôle, à l’amélioration des opérations de déploiement et médicales, ainsi qu’au soutien aux patrouilles de surveillance fluviale et frontalière. Les livraisons sont attendues avant la fin de l’année 2026.



Selon le Conseil, une enveloppe de 14,5 millions d’euros (16,7 M$) soutiendra les Forces armées du Tchad (ANT). Il s’agit de la première aide bilatérale accordée au pays dans le cadre de l’EPF, alors que le Tchad bénéficie déjà du soutien européen à travers la Force multinationale mixte contre Boko Haram et la Force conjointe du G5 Sahel.

Grâce à ce soutien, l’UE contribuera à professionnaliser les ANT en modernisant l’Académie de Koundoul pour les sous-officiers (ENSOA-K), en fournissant du matériel pédagogique et en révisant le programme de formation, conformément à la demande des autorités tchadiennes.



Le Conseil a également validé une aide de 35 millions d’euros (40,3 M$) au profit des Forces armées jordaniennes, portant l’assistance totale de l’UE à la Jordanie dans le cadre de l’EPF à 55,25 millions d’euros (63,66 M$). « La décision d’aujourd’hui illustre le renforcement de l’engagement de l’UE auprès de la Jordanie, marqué par la signature récente du Partenariat stratégique et global UE-Jordanie », a indiqué le communiqué.



Cette mesure vise à renforcer la défense aérienne de la Jordanie et la sécurité régionale, notamment par la fourniture de radars à courte portée, d’un système local de commandement et de contrôle, ainsi que des équipements et formations associés destinés à l’armée jordanienne.



Créée en mars 2021, la Facilité européenne pour la paix finance les actions de l’UE dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune, y compris le soutien aux capacités de défense de pays tiers et d’organisations internationales.