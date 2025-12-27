Le samedi 27 décembre 2025, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, a reçu une attestation de reconnaissance décernée par les étudiants en sciences exactes et appliquées, département Informatique, de l’Université de N’Djamena.
Université de N’Djamena : La 8ᵉ Promotion d'Informatique s'engage pour le Tchad de 2030
Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 28 Décembre 2025
L'avenir numérique du Tchad est entre de bonnes mains. Ce samedi 27 décembre 2025, les étudiants en sciences exactes et appliquées ont honoré leur parrain, le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Mahamat Assileck Halata, lors d'une cérémonie placée sous le signe de l'excellence et de la transformation digitale.
Le samedi 27 décembre 2025, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, a reçu une attestation de reconnaissance décernée par les étudiants en sciences exactes et appliquées, département Informatique, de l’Université de N’Djamena.
