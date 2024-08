Vie des partis politiques : le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) se dote d’un nouveau cadre de travail à Brazzaville

Situé au croisement des avenues de France et Miadeka, au premier étage du complexe Mâ Florence à Poto-Poto, le nouveau siège occupe presque tous les locaux du premier étage. Il offre plusieurs bureaux équipés, pour les animateurs de la direction politique, des salles de réunion et une salle des conférences. Les box d’accueil et autres commodités renforcent le dispositif pour travailler en toute sérénité.



Prenant la parole à cette occasion, le président du MJP s’est engagé à défendre les idéaux de paix dans le respect des lois et règlements de la République. « Le MJP envoie un signal fort dans l’engagement qu’il a pris de défendre le président Denis Sassou-N’Guesso, de défendre le Congo, de défendre la paix et de défendre les principes fondamentaux de la République, dans le respect des textes fondamentaux », a-t-il souligné.



Donald Mobobola a mis en garde ses collègues de la majorité qui affûtent les armes pour rééditer leur hypocrisie des années 90, lorsque Denis Sassou-N’Guesso était en difficultés. Il a martelé que « Ce qui s’est passé en 91 n’arrivera plus au président de la République. Ceux qui se déguisent contre Denis Sassou-N’Guesso seront démaqués bientôt. Ce n’est pas une menace, mais un engagement politique. »



En rapport avec 2024 dédiée à la jeunesse, Donald Mobobola a déclaré que, celle-ci n’est pas synonyme de l’année de l’emploi. Mais l’année de la prise de conscience et de la responsabilité.



Créé le 17 novembre 2020, le Mouvement des jeunes présidentiels en sigle « M.J.P», est un parti politique qui promeut les idéaux de Denis Sassou-N’Guesso. Pour accomplir cette tâche, il lui fallait un lieu de travail, une représentation nationale qui couple confort, luxe, équipement et autres commodités.