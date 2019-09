Visite de l’Ambassadeur sur le chantier de la « Villa Gaboma »

Mercredi 4 septembre 2019, l’Ambassadeur de France s’est rendu sur le chantier de la « Villa Gaboma » à l’Institut français du Gabon. Il a pu constater l’avancée de la construction de la maison lauréate du concours de la « maison 100% gabonaise accessible à tous ».

Depuis quelques mois, la Villa Gaboma, premier prix du concours de la « maison 100% gabonaise, accessible à tous », conçue par l’architecte Lucas Oliveira, est en cours de construction au sein de l’Institut français du Gabon.

Conformément aux exigences du concours, cette demeure est réalisée par des artisans gabonais, avec des matériaux nobles du Gabon (bois, brique).

Sa surface habitable est supérieure à 100 m2 selon un agencement idéal pour un logement de type familial.

Contexte et étapes clefs du concours de la « maison 100% gabonaise accessible à tous » :

Le 21 novembre 2018, à l’occasion de la 1ère journée nationale de l’artisanat, le concours de "la maison 100% gabonaise accessible à tous" a été officiellement lancé. Il a été co-organisé par le Ministère des Petites et Moyennes entreprises et de l’Artisanat et l’Ambassade de France au Gabon. Lire cet article

Le 4 février 2019, l’ordre de passage des candidats a été déterminé par tirage au sort. Les douze candidats ont présenté leurs projets les 12, 13 et 14 février 2019 devant un jury de dix personnes. Présidé par le Directeur de l’Institut Français du Gabon (IFG), le jury était composé de trois collèges représentants respectivement les partenaires institutionnels gabonais du concours, des partenaires techniques et financiers français et européens et des techniciens reconnus dans les domaines de l’architecture et des travaux publics. Lire cet article

Le 19 février 2019, la cérémonie de remise des prix du concours d’architecture de la maison « 100% gabonaise accessible à tous » s’est déroulée dans les locaux de l’IFG. La cérémonie, ouverte au public, a fait salle comble. Plus de 400 personnes sont venues encourager et féliciter les douze architectes participants au concours, mais aussi découvrir leurs projets. Le premier prix, prix de l’Ambassade de France, a été décerné à Oliveira Jean Ernest Lucas par Philippe Autié, Ambassadeur de France. Il s’agit de l’exposition de la maison pendant quelques mois dans les jardins de l’IFG. Lire cet article

Le 24 mai 2019, Bernard Rubi, conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France, et Lucas Oliveira, architecte DPLG, représentant du Cabinet J.E.L.O Architecture, ont signé la convention de lancement des travaux de la structure primée dans le cadre du concours. Lire cet article

(Re)découvrez en images la maquette du lauréat du concours de la maison « 100% gabonaise accessible à tous » présentée lors de la cérémonie de remise des prix le 19 février 2019.

