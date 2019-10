Visite de l’université Grenoble Alpes au Ghana

Avec le soutien de l’experte technique en charge de la coopération universitaire entre la France et le Ghana, ils ont pu rencontrer les représentants et enseignants de nombreuses institutions ghanéennes dont : l’Université des Mines et Technologies (UMAT), l’Université du Ghana (UG), ainsi les centres de recherche qui y sont sis, Central University, l’Université de l’Énergie et des Ressources Naturelles (UENR), le College of Education d’Amedzofe, l’Université des Sciences Médicales et paramédicales (UHAS), l’Université du Développement (UDS), le conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR), l’Université d’Ashesi, l’université Kwame Nkrumah de Science et Technologie (KNUST), l’Université de Cape Coast (UCC), l’Université d’Éducation de Winneba (UEW).

Les discussions ont porté sur les possibilités d’établir des collaborations dans les disciplines scientifiques ainsi que dans l’enseignement du français en envisageant plusieurs approches : les échanges d’étudiants et d’enseignants, le développement des capacités et la recherche.

MM. Gensel et M. Fantognon se sont également rendus au Lycée français d’Accra afin de présenter les possibilités d’études à l’université aux élèves de 2nde, 1ère et terminale.

Cette visite de l’Université de Grenoble a permis des échanges nombreux qui vont donner lieu à plusieurs partenariats institutionnels et permettre ainsi le développement de collaborations académiques et scientifiques fructueuses.