Visite de travail de la délégation tchadienne au Soudan : Des avancées sur les questions de transport terrestre

Les deux parties ont discuté de questions d'intérêts communs en matière de transports terrestres, en particulier du transport-transit, du projet ferroviaire Tchad-Soudan et des questions portuaires. Au cours de son séjour, la délégation tchadienne a eu plusieurs séances de travail à Port-Soudan et Khartoum avec le ministre en charge des Transports, les autorités portuaires, l'administration douanière et les autorités ferroviaires.



La délégation tchadienne a soulevé les préoccupations qui affectent négativement la fluidité des échanges entre les deux pays, notamment les tracasseries routières, les cautions inadaptées aux marchandises, le retard dans les procédures d'enlèvement des marchandises en transit, les espaces portuaires concédés, les pratiques anormales et les paiements illicites. En réponse, les autorités soudanaises ont pris l'engagement de donner une suite satisfaisante à tous ces griefs dans les meilleurs délais.



Concernant le projet ferroviaire Tchad-Soudan, les deux parties ont fait l'état des lieux du projet dans chaque pays et ont échangé sur la mobilisation des partenaires publics-privés pour la réalisation de cette infrastructure d'importance capitale. Les deux parties ont convenu de rendre opérationnelle la commission ferroviaire (COMIFER) dans le plus bref délai. De plus, elles ont décidé de réactiver la commission technique mixte Tchad-Soudan chargée de suivre les accords.



Enfin, les parties ont convenu de la nécessité d'amender l'accord en matière de transports terrestres signé en 2010. Après avoir pris connaissance, elles ont décidé d'échanger par la voie diplomatique pour réactualiser ledit accord et parvenir à sa signature.