INTERNATIONAL ZTE publie son rapport sur le développement durable 2024 : l'intelligence numérique au service d'un avenir durable

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 12 Juin 2025



ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a récemment publié son rapport sur le développement durable 2024, marquant la 17e année consécutive au cours de laquelle l'entreprise a présenté publiquement et proactivement ses engagements et ses progrès en matière de développement durable.

Le Rapport 2024 sur la durabilité de ZTE Corporation met en évidence les stratégies et les réalisations concrètes de ZTE en matière d'ESG, en illustrant comment l'entreprise tire parti de l'innovation numérique pour favoriser une transformation durable dans le monde entier.



Face à l'accélération de la vague de numérisation mondiale, ZTE reste fidèle à son rôle de « moteur de l'économie numérique » et poursuit son programme de développement durable sur deux fronts : en réalisant des avancées significatives en matière d'activités écologiques, guidées par des objectifs scientifiques en matière de carbone et en permettant une transformation numérique et à faible émission de carbone dans l'ensemble des secteurs grâce à des technologies de pointe.



Xu Ziyang, directeur exécutif et PDG de ZTE, déclare dans le rapport : « La nouvelle vague de révolution technologique induite par l'IA, en particulier l'essor des grands modèles et de l'IA générative, a propulsé la transformation numérique et intelligente à l'échelle mondiale. Au cours de cette année cruciale remplie de défis et d'opportunités, ZTE, en tant que « moteur de l'économie numérique », est resté fidèle à ses aspirations initiales et a relevé les défis de notre époque. »



Le rapport révèle que ZTE continue de renforcer les capacités sous-jacentes et d'augmenter les investissements en recherche et développement afin de renforcer ses compétences de base. Les dépenses en recherche et développement représentent 19,81 % des recettes d'exploitation. Au 31 décembre 2024, ZTE avait déposé 93 000 demandes de brevets mondiaux, dont plus de 48 000 brevets accordés. Plus précisément, dans le domaine des puces, ZTE a déposé environ 5 500 demandes de brevet, dont plus de 2 000 ont été acceptées. Dans le domaine de l'IA, l'entreprise a déposé plus de 5 000 demandes de brevet, dont près de la moitié ont déjà été accordées, ce qui témoigne d'une forte capacité d'innovation et de technologie.



Faire progresser les stratégies vertes pour relever les défis climatiques



ZTE se concentre sur l'innovation technologique et approfondit continuellement sa stratégie de développement vert pour relever les défis du changement climatique et promouvoir l'avancement coordonné de l'intelligence numérique et de la durabilité dans tous les secteurs d'activité. En 2024, ZTE a reçu l'approbation officielle de l'initiative Science-Based Targets (SBTi) pour son objectif à court terme de 1,5 °C et ses objectifs à long terme d'émissions nettes nulles. La même année, ZTE a publié le livre blanc « ZTE Net-Zero Strategy » (Stratégie zéro-net de ZTE).



L'entreprise continue son initiative « Green Digital Path » dans quatre domaines : les opérations vertes des entreprises, la chaîne d'approvisionnement verte, l'infrastructure numérique verte et l'autonomisation verte. ZTE a été incluse dans la prestigieuse liste A du CDP pour son action en faveur du climat pour la deuxième année consécutive, renforçant ainsi son leadership mondial en matière de climat.



En ce qui concerne les activités écologiques de l'entreprise, ZTE a réussi l'exploit remarquable d'augmenter ses recettes tout en réduisant sa consommation d'énergie, grâce à des années d'efforts continus. En 2024, l'entreprise a amélioré son efficacité énergétique de 20 % par rapport à 2021 et a enregistré une réduction de 13,4 % des émissions des champs d'application 1 et 2 par rapport à l'année précédente. Ses produits de télécommunications ont enregistré une réduction de 8,39 % de l'intensité des émissions physiques pendant la phase d'utilisation et d'entretien, tandis que ses produits pour terminaux ont enregistré une réduction de 5,02 % des émissions absolues sur l'ensemble du cycle de vie du produit, en glissement annuel. ZTE a réduit ses émissions de carbone des champs d'application 1, 2 et 3 de 14,317 millions de tonnes en 2024 par rapport aux niveaux de 2023.



En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement verte, en 2024, ZTE a intégré les exigences de la stratégie double carbone dans les systèmes informatiques de gestion des fournisseurs, y compris la signature d'accords, les audits sur site et les évaluations de performance. Cette année, ZTE a mené des audits de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) sur place auprès de 261 fournisseurs de production (représentant 86,9 % des 90 % de fournisseurs les plus importants en termes de montant des achats).



En ce qui concerne l'infrastructure numérique verte, ZTE peut se targuer d'avoir déposé plus de 800 brevets d'innovation verte. En 2024, l'entreprise a réalisé des évaluations de l'empreinte carbone pour 154 produits, couvrant toutes ses catégories de produits. Grâce à ses solutions écologiques de bout en bout, ZTE continue d'aider les opérateurs mondiaux à économiser plus de 10 milliards de kWh d'électricité par an.



Dans l'autonomisation verte des industries, ZTE a activement intégré l'infrastructure cloud et réseau, l'IoT, le big data, l'IA et d'autres technologies de pointe dans les industries traditionnelles pour obtenir un résultat gagnant-gagnant en matière de développement et de réduction des émissions. L'entreprise s'est associée à plus de 2 000 acteurs industriels de premier plan pour mettre en œuvre des pratiques écologiques innovantes alimentées par la 5G dans 18 secteurs, dont la sidérurgie, la métallurgie, la fabrication électronique, les ports, le transport ferroviaire, l'exploitation minière et l'énergie, en lançant plus de 100 scénarios d'application novateurs.



Promouvoir une approche centrée sur les personnes pour favoriser une société inclusive



ZTE a poursuivi le développement durable en faisant progresser à la fois le leadership technologique et la RSE. En tirant parti de ses avantages technologiques, l'entreprise fournit des solutions numériques sur mesure à des clients internationaux, contribuant ainsi à réduire la fracture digitale et à accélérer la transformation technologique dans le monde entier. Par exemple, ZTE et Orange ont lancé conjointement le projet « Enhance Rural Area » (Amélioration des zones rurales), qui fournit des infrastructures de communication aux régions rurales du Liberia et permet à plus de 580 000 personnes vivant dans des zones reculées d'avoir accès au numérique. À Anyang, dans le Henan, l'entreprise a soutenu le développement d'un système de livraison de sang par drone, ce qui a permis de relever efficacement le défi du « dernier kilomètre » dans la logistique médicale urbaine. À Hainan, ZTE a assuré des communications d'urgence ininterrompues grâce à des terminaux satellitaires pendant le typhon Yagi.



ZTE applique une philosophie axée sur les personnes. En 2024, ZTE a atteint une couverture de formation de 100 % de ses employés et sa certification ISO 45001 relative aux systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail couvre désormais des bureaux dans 30 pays.



En 2024, ZTE a mené 310 activités régulières de bien-être public dans divers domaines, notamment la revitalisation rurale, le soutien à l'éducation, l'aide médicale et l'aide en cas de catastrophe. Grâce aux efforts conjoints de 15 000 employés bénévoles, l'entreprise a apporté son aide à plus d'un million de personnes dans le besoin, apportant continuellement de la convivialité et créant de la valeur sociale.



Renforcer la gouvernance pour améliorer la résilience des entreprises



Xie Junshi, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation de ZTE, déclare dans le rapport : « Engagée dans un développement durable axé sur l'innovation, ZTE a intégré l'ESG dans tous les aspects de ses activités. En exploitant les technologies numériques et intelligentes, nous élaborons un modèle de développement qui coexiste harmonieusement avec la nature et la société, tout en explorant la voie de la continuité des activités dans la nouvelle ère. »



Intégrant le développement durable à ses stratégies d'entreprise, ZTE aspire à renforcer sa compétitivité de base en se concentrant sur sa vision et ses trois pierres angulaires stratégiques - le contrôle interne, la conformité et le talent. En 2024, ZTE a modernisé le système de gouvernance d'entreprise et créé le comité de la stratégie et du développement durable afin de mieux intégrer la philosophie du développement durable dans ses stratégies et ses activités commerciales.





