AFRIQUE Zoho prête à s'élargir en Afrique pour aider les entreprises dans leur processus de transformation numérique

Alwihda Info | Par Business Wire - 7 Septembre 2019 modifié le 7 Septembre 2019 - 16:49



Zoho, le fournisseur mondial pionnier en matière de logiciels d'entreprise en nuage, a annoncé son intention d'élargir son empreinte dans la région afin d'aider les entreprises africaines dans leur processus de transformation numérique. L'annonce a été faite en marge de la première conférence adressée aux utilisateurs africains, Zoholics: Afrique du sud, organisée dans la ville.



"Nous avons constaté une augmentation significative du nombre des clients en Afrique du Sud et dans d'autres pays africains. Les entreprises dans cette région adoptent la technologie en nuage comme un moyen pour lancer leur croissance numérique", a déclaré Hyther Nizam, Président de Zoho Corp dans la région Moyen-Orient et Afrique. "Nous étendons notre réseau de partenaires régionaux pour mieux aider nos clients dans cette région et tendre la main aux entreprises locales. Nous élargissons également notre présence en organisant plus d'événements et en y participant".



Le système d'exploitation pour les entreprises



Le portefeuille des produits de Zoho comprend plus de 45 applications dans presque toutes les larges catégories d’activités, y compris les ventes, le marketing, l’expérience et le support client, les opérations financières et de back office, ainsi que toute une gamme d’outils de productivité et de collaboration. Zoho One, son offre la plus révolutionnaire, consiste en une plateforme unique comprenant plus de 45 produits construite sur une pile technologique unique pouvant gérer une entreprise entière en nuage, ce qui en fait d'elle un système d'exploitation pour les entreprises. Zoho One est à un prix lucratif de 30 dollars par employé / par mois.



Pour sa part, Ali Shabdar, Directeur du Développement des Activités, à Zoho Corp dans la région Moyen Orient et Afrique, a souligné : "L’Afrique du Sud affiche un niveau élevé de savoir et de maîtrise en technologies en nuage. Contrairement aux autres marchés confrontés à des défis pour s'éloigner des systèmes traditionnels et adopter la technologie en nuage, les entreprises sud-africaines profitent déjà de la technologie en nuage". "Alors que les autres pays du monde s’éloignent peu à peu des meilleurs logiciels de la catégorie pour se tourner vers une suite de produits pré intégrée, les entreprises locales ici ont déjà choisi leurs suites de produits, contribuant ainsi à réduire considérablement leurs coûts en technologie de l'information et leurs problèmes d’intégration. C'est pourquoi Zoho One, qui va encore plus loin vers la création d'une plateforme visant à gérer l'ensemble de l'entreprise, témoigne une adoption rapide dans le pays", a-t-il ajouté.



Déclarations clients



Giltedge, une agence de voyages primée basée à Cape Town, utilise Zoho depuis 2015. Julien Perreard, Chef de la Numérique chez Giltedge, a déclaré : "Auparavant, nous n'avions adopté aucune méthode cohérente et standardisée pour collecter et traiter les demandes de renseignements relatives aux voyages et nous avions confronté de multiples difficultés avec notre vaste base de données de clients. Nous avions également fait face au problème de fusion des données provenant de différentes sources au cours de la création d'un rapport cohérent. Nous avons d'abord commencé à utiliser Zoho CRM, puis Zoho Analytics. Nous avons constaté que l'extraction des données était nettement plus rapide, ce qui a permis à notre direction de déchiffrer rapidement les métriques de l'entreprise et d'agir en conséquence. Nous avons également apprécié l'intégration, la personnalisation et la capacité de Zoho de rationaliser tous nos processus de flux de travail. Nous avons commencé à utiliser davantage les produits Zoho, avant de passer finalement à Zoho One. Zoho nous a permis de rassembler la gestion de nos relations clients, la planification des médias sociaux et les activités d'analyse de données sous un même toit. Cette technologie répond aux besoins de notre équipe de conseillers spécialisée en marketing numérique et en voyages, elle est facile à utiliser, bien conçue et nécessite très peu de formation".





