أنجمينا تحتضن أعمال تقييم جهود القضاء على دودة غينيا بمشاركة شركاء دوليين



افتتحت وزارة الصحة التشادية، اليوم الخميس 15 يناير 2026، أشغال المراجعة السنوية لأنشطة البرنامج الوطني للقضاء على دودة غينيا لسنة 2025، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمؤسسات الصحية والمنظمات الدولية، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومركز كارتر، إلى جانب شركاء وفاعلين محليين.



وتأتي هذه المراجعة في سياق التقدم الكبير المسجّل على الصعيد العالمي في مكافحة المرض، حيث انخفض عدد الإصابات بدودة غينيا من 3.5 ملايين حالة سنة 1986 إلى عشر حالات فقط سنة 2025. غير أن استمرار الإصابات الحيوانية، خاصة في الدول الحدودية مثل الكاميرون، يمثل تحديًا إضافيًا، إذ ارتفع عدد الإصابات الحيوانية هناك من 10 حالات سنة 2021 إلى 445 حالة سنة 2025.



أما في تشاد، فقد سُجّل انخفاض ملحوظ في الإصابات الحيوانية خلال السنوات الست الماضية، حيث تراجع العدد من 1571 حالة. ومع ذلك، فإن استمرار الإصابات لدى الحيوانات الأليفة والبرية، مثل الكلاب والقطط والقرود والسحالي، ما يزال يشكّل مصدر قلق لدى السلطات الصحية.



وخلال الاجتماع، شدد المشاركون على جملة من التحديات التي تعترض جهود القضاء النهائي على المرض، من بينها:



تعزيز الرقابة الصحية عبر الحدود،



اتساع نطاق الإصابات في الحيوانات البرية،



تفعيل مقاربة الصحة الواحدة لضمان تعاون متعدد القطاعات،



إضافة إلى تأمين الموارد المالية والبشرية في ظل سياق اقتصادي دولي صعب.



وفي كلمتها، أكدت وزيرة الصحة الدكتورة بلاش إنيا، ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد، أن مكافحة دودة غينيا تحتل مكانة محورية في الرؤية الصحية الوطنية، مشددة على أن بلوغ الهدف المنشود يتطلب تعاونًا جماعيًا يشمل الدولة والشركاء والمجتمعات المحلية.



واختُتمت الأشغال بالتأكيد على دعم المنظمات الدولية لجهود تشاد في هذا المجال، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومركز كارتر، مع الدعوة إلى مواصلة العمل المشترك من أجل القضاء النهائي على المرض بحلول عام 2030، وفق خارطة الطريق المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.