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الحكومة الانتقالية تنصب الجنيدي رسميا لإدارة ولاية بوروكو


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 3 Décembre 2021



الحكومة الانتقالية تنصب الجنيدي رسميا لإدارة ولاية بوروكو

نصب وزير الإدارة الأراضي واللامركزية ، محمد بشير شريف ، رسميًا في 2 ديسمبر 2021 ، الحاكم الجديد لولاية بوركو في مهامه الجديدة.

صرح بارغ ديودوني جاك ، الأمين العام لإقليم بوركو القائم بأعمال الحاكم ، أن المتعاونين المقربين وسكان بوركو يقفون للعمل حتى تتمكن الولاية من تطوير التنمية المستدامة.

بعد تنصيب الحاكم الجديد ، دعا وزير الإدارة الأراضي واللامركزية جميعةالسكان إلى قيام بدورهم في تنفيذ سياسة الحكومة الانتقالية. مضيفا فإن دعم كل مواطن ، من خلال قيم السلام والتسامح والعيش المشترك سينا احترام قوانين الجمهورية وسلطة الدولة ، أمر ضروري لمساعدة الحكومة على تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بها بشكل أفضل .

ومن جانبه اشكر الفريق حسن صالح القدم الجنيدي حاكم بوركو الجديد رئيس المجلس العسكري الانتقالي فريق أول محمد إدريس ديبي إتنو والوزير المشرف عليه ، على الاختيار المؤكد لشخصه ، وكما شكرا سكان بوروكو على هذا الترحيب.

أكد اللواء حسن صالح القدم الجنيدي أن بوركو شهدت أحداثًا رائعة ساهمت في تاريخ تشاد وأضاف الحاكم الجديد لبوركو "أود أن يكون شعب بوركو تجسيدًا لهذه التضحية من أجل تنمية هذه الولاية".


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