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القبض على مرتكبي أعمال التعذيب في تيبستي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 12 Novembre 2021



القبض على مرتكبي أعمال التعذيب في تيبستي


أعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة ، عبد الرحمن غلام الله ، في 11 نوفمبر ، أنه تم اعتقال مرتكبي أعمال تعذيب مزعومين - تم تصويرها في الشمال ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوضح المتحدث باسم الحكومة : "لقد رأينا مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت ، بطريقة مروعة ، هاجمت السلامة الإنسانية لمن تعرضوا للهجوم. وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي على الفور تعليمات إلى حاكم المنطقة المتهمة واعتقل الجناة.

وبحسب السلطات المحليو في تيبستي التي قدمت أحد الأفراد ، فقد وقعت الأحداث في كوري بوقودي.

وقد تخلى وزير العدل عن الولاية القضائية على المستوى الإقليمي حتى يمكن النظر في القضية من قبل محكمة الاستئناف في نجامينا.

ويحدد المتحدث باسم الحكومة "هناك تحقيقات واعتقالات جارية (...) يتم تعبئة الحكومة".

يضيف عبد الرحمن غلام الله: "لن ندع هذه القضية تمر مثل العديد من القضايا الأخرى نحن نضمن عدم وجود منطقة خارجة على القانون في بلدنا".

وسيفصل وزير الأمن العام والنائب العام عن القضية قريباً.


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