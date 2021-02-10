"!الوضع الوبائي في تشاد: "المنحنى يتراجع

.قام المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور إسماعيل بحر بشار ، والمنسق الوطني للاستجابة الصحية الأستاذ شوا أوشيمي ، بتقييم الوضع الوبائي يوم الاثنين ".وقال الدكتور إسماعيل بحر بشار أن "المنحنى يتراجع بفضل مشاركة كل من المواطنين. لكن لا يزال الوضع يتطلب توخي الحظر بداية من نجامينا كون العاصمة المحورالرئيسي ."وأضاف مؤكدا أن : "في الأيام العشرة الماضية شهدنا تباطؤًا وكبحًا في تقدم الوباء .من الجدير بالذكر أنه في الأسابيع الثلاثة الماضية ، ارتفع عدد الوفيات. فقد تم تسجيل ثلاث حالات وفاة في شهر كانون الأول/ديسمبر مقابل 18 في شهر كانون الثاني/يناير ."وأخيرا، قال الدكتور إسماعيل بحر بشار "نحصل في المتوسط على 17 حالة يوميا منذ شهر كانون الثاني/يناير. إذن، إن العدد المطلق للحالات في تراجع