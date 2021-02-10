"!الوضع الوبائي في تشاد: "المنحنى يتراجع

.قام المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور إسماعيل بحر بشار ، والمنسق الوطني للاستجابة الصحية الأستاذ شوا أوشيمي ، بتقييم الوضع الوبائي يوم الاثنين ".وقال الدكتور إسماعيل بحر بشار أن " المنحنى يتراجع بفضل مشاركة كل من المواطنين . لكن لا يزال الوضع يتطلب توخي الحظر بداية من نجامينا كون العاصمة المحور الرئيسي ."وأضاف مؤكدا أن : " في الأيام العشرة الماضية شهدنا تباطؤًا وكبحًا في تقدم الوباء .من الجدير بالذكر أنه في الأسابيع الثلاثة الماضية ، ارتفع عدد الوفيات . فقد تم تسجيل ثلاث حالات وفاة في شهر كانون الأول / ديسمبر مقابل 18 في شهر كانون الثاني / يناير ."وأخيرا، قال الدكتور إسماعيل بحر بشار " نحصل في المتوسط على 17 حالة يوميا منذ شهر كانون الثاني / يناير . إذن، إن العدد المطلق للحالات في تراجع