انطلاق حملة وطنية لتعزيز قيم المواطنة في المدارس بنجامينا



في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني داخل المؤسسات التعليمية، أطلقت جمعية شباب الديناميكي، صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 بالدائرة الثامنة في نجامينا، حملة وطنية موسعة تستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية، تحت شعار «حب الوطن من الإيمان». وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه المجتمع التشادي نقاشاً واسعاً حول أهمية إحياء الروح الوطنية لدى فئات الشباب والتلاميذ.



واحتضن مجمع الهداية فعاليات انطلاق الحملة، بحضور لافت للتلاميذ والأساتذة، إلى جانب ممثل وزارة التربية الوطنية الأمين عمر محمد، إضافة إلى قيادات من المجتمع المدني وعدد من المهتمين بالشأن التربوي. وقدمت الجمعية خلال افتتاح الحملة برنامجاً توعوياً يهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى الناشئة.



وفي كلمته الافتتاحية، أوضح رئيس الجمعية النظيف يوسف أن اختيار شعار الحملة لم يكن اعتباطياً، بل جاء استجابة لظهور مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تعكس تراجعاً ملحوظاً في مستوى الوعي الوطني لدى بعض فئات المجتمع، ولا سيما فئة الناشئين. وأضاف:



«لاحظنا أن بعض السلوكيات اليومية والممارسات المدنية بدأت تشهد اضطراباً، الأمر الذي يتطلب مبادرة عملية تستهدف الأطفال منذ سنواتهم الأولى، لأن الإنسان الذي يعيش دون روح وطنية يشبه الشجرة بلا جذور سرعان ما تقتلعها الرياح».



وأكد يوسف أن الجمعية تسعى إلى غرس حب الوطن في نفوس التلاميذ وتشجيعهم على نقل القيم الإيجابية إلى أسرهم وأصدقائهم في المنازل والأحياء، مشيراً إلى أن نشر قيم المواطنة مسؤولية جماعية لا تقتصر على المدرسة وحدها، بل تشمل جميع أطياف المجتمع.



من جانبه، أشاد مدير مجمع الهداية بالدور التوعوي المهم الذي تقوم به الجمعية، مؤكداً أن احترام القوانين والالتزام بالنظافة العامة يشكلان ركائز أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع، مشدداً على أن المدرسة تمثل اللبنة الأولى لتكوين جيل قادر على المساهمة في نهضة البلاد.



وتتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة الممتدة على مدار الأسابيع المقبلة، تشمل:



محاضرات توعوية داخل المدارس،



مسابقات تربوية لتعزيز مفاهيم المواطنة،



حملات تنظيف مدرسية،



وغرس الأشجار لترسيخ قيم الانتماء والارتباط بالوطن.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة حتى 29 ديسمبر 2025.



وفي ختام الفعالية، أكدت جمعية شباب الديناميكي أن الاستثمار في غرس قيم الانتماء منذ الصغر يعد من أهم ركائز بناء مجتمع متماسك يضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الفردية، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.