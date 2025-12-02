Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

انطلاق حملة وطنية لتعزيز قيم المواطنة في المدارس بنجامينا


Alwihda Info | Par Arafa Mahamat Abdoulaye - 2 Décembre 2025



انطلاق حملة وطنية لتعزيز قيم المواطنة في المدارس بنجامينا

في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني داخل المؤسسات التعليمية، أطلقت جمعية شباب الديناميكي، صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 بالدائرة الثامنة في نجامينا، حملة وطنية موسعة تستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية، تحت شعار «حب الوطن من الإيمان». وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه المجتمع التشادي نقاشاً واسعاً حول أهمية إحياء الروح الوطنية لدى فئات الشباب والتلاميذ.

واحتضن مجمع الهداية فعاليات انطلاق الحملة، بحضور لافت للتلاميذ والأساتذة، إلى جانب ممثل وزارة التربية الوطنية الأمين عمر محمد، إضافة إلى قيادات من المجتمع المدني وعدد من المهتمين بالشأن التربوي. وقدمت الجمعية خلال افتتاح الحملة برنامجاً توعوياً يهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى الناشئة.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح رئيس الجمعية النظيف يوسف أن اختيار شعار الحملة لم يكن اعتباطياً، بل جاء استجابة لظهور مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تعكس تراجعاً ملحوظاً في مستوى الوعي الوطني لدى بعض فئات المجتمع، ولا سيما فئة الناشئين. وأضاف:

«لاحظنا أن بعض السلوكيات اليومية والممارسات المدنية بدأت تشهد اضطراباً، الأمر الذي يتطلب مبادرة عملية تستهدف الأطفال منذ سنواتهم الأولى، لأن الإنسان الذي يعيش دون روح وطنية يشبه الشجرة بلا جذور سرعان ما تقتلعها الرياح».

وأكد يوسف أن الجمعية تسعى إلى غرس حب الوطن في نفوس التلاميذ وتشجيعهم على نقل القيم الإيجابية إلى أسرهم وأصدقائهم في المنازل والأحياء، مشيراً إلى أن نشر قيم المواطنة مسؤولية جماعية لا تقتصر على المدرسة وحدها، بل تشمل جميع أطياف المجتمع.

من جانبه، أشاد مدير مجمع الهداية بالدور التوعوي المهم الذي تقوم به الجمعية، مؤكداً أن احترام القوانين والالتزام بالنظافة العامة يشكلان ركائز أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع، مشدداً على أن المدرسة تمثل اللبنة الأولى لتكوين جيل قادر على المساهمة في نهضة البلاد.

وتتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة الممتدة على مدار الأسابيع المقبلة، تشمل:

محاضرات توعوية داخل المدارس،

مسابقات تربوية لتعزيز مفاهيم المواطنة،

حملات تنظيف مدرسية،

وغرس الأشجار لترسيخ قيم الانتماء والارتباط بالوطن.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة حتى 29 ديسمبر 2025.

وفي ختام الفعالية، أكدت جمعية شباب الديناميكي أن الاستثمار في غرس قيم الانتماء منذ الصغر يعد من أهم ركائز بناء مجتمع متماسك يضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الفردية، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/12/2025

Tchad - Abéché : Un commerçant d’or grièvement blessé lors d’une agression armée

Tchad - Abéché : Un commerçant d’or grièvement blessé lors d’une agression armée

Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence 30/11/2025

Populaires

Tchad : Les Tirs de Joie – Une pratique coutumière mortelle face à l'impératif sécuritaire

01/12/2025

N’Djamena : L’inauguration du troisième pont – Un souffle insuffisant pour une capitale toujours enclavée

01/12/2025

Émirats Arabes Unis : L’Ambassadeur du Tchad reçoit le « Prime Award 2025 » pour son Excellence Diplomatique

01/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter