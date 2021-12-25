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تخريج الدفعة الثانية لحفظة كتاب الله من"خلوة بدر" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة قري


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 25 Décembre 2021



تخريج الدفعة الثانية لحفظة كتاب الله من"خلوة بدر" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة قري

احتفلت خلوة بدر لتحفيظ القرآن الكريم بقرية "يايقن" بمقاطعة "قري" بتخريج الدفعة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم البالغ عددهم "عشرين" حافظا .
جرى الاحتفال بدار الخلوة ،وبحضور إدارة الخلوة والمشايخ وجمع من المسؤولين الإداريين والتقليديين فصلا عن أولياء أمور الطلاب .
في كلمة الترحيب التي قدمها الطالب/عثمان آدم عثمان ، شكر الحضور واللجان المساهمة في فعاليات الحفل على مشاركتهم الفاعلة .

مدير الخلوة الأستاذ/آدم بركة شكر الحضور باسم سكان "قرية يايقن"معرجا إلى تاريخ تأسيس الخلوة لعام2013م ،بجهود جمعيتي "شباب قري وحنونة للتنمية"داعيا اولياء الأمور إلى تسجيل أبناءهم في الخلوة لتعليمهم .
وطالب أصحاب الأيادي البيضاء إلى الوقوف مع الخلوة ماديا ومعنويا ،خاتما حديثه بشكره لمعلمي الخلوة والوفود المشاركة من مختلف مناطق البلاد .

 الأستاذ/إدريس آدم عشر ،لدى خطابه
أشار إلى أن دار وداي كانت ولاتزال بالقرآن الكريم ومساهمة في الشرع الإسلامي .
وأبان في حديثه بأن الخلوة رفعت الكثير من سفن الجهل والأمية .
داعيا أولياء الأمور إلى تعليم الأبناء ورعايتهم ودعم التعليم بكافة أشكاله .
خاتما حديثه بالشكر لكل من ساهم من بعيد وقريب في نجاح حفل التخرج .

من جهته ملك مقاطعة قِرِّي/الملك آدم دوتم ،لدى مداخلته شكر لجان التنظيم ومدير الخلوة ،واصفا الحفل بالضخم وفريد من نوعه .
داعيا الحضور إلى العودة للتربية الأولية للآباء المتمثلة في ربط الآداب بحفظ القرآن والإلمام بعلومه وغرس ثقافة القراءة والآداب الإسلامية .
وأبدى الملك استعداده ماديا ومعنويا للتعليم بكافة أنواعه .

بدوره ممثل سلطان دار وداي /حافظ طاهر ،أثناء خطابه ،شاكرا الحضور على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
حاثا الجميع على قبول الآخر للعيش سويا .
مقدما رسالة لرؤساء الجامعات إلى افتتاح كليات دينية تحتضن نخب حفاظ كتاب الله بعد مواظبتهم للمدارس النظامية إن أمكن .
ووجه رسالة لأولياء أمور التلاميذ إلى تعليم الإناث ،موضحا بأن تعليم الأنثى بمثابة "تعليم أمة كاملة"

تجدر الإشارة إلى أن الحفل ختم بتوزيع شهادات للخريجين والمساهمين في الخلوة من بعيد وقريب .



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