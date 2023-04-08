تردد ألمانيا بخصوص طرد سفيرها في تشاد



أعلنت الحكومة التشادية، الجمعة، طرد السفير الألماني في تشاد غوردون كريك، بسبب "سلوكه الغير مهذب وعدم احترامه للعادات الدبلوماسية". ولم تقدم السلطات التشادية أي توضيحات إضافية حول هذا القرار. ومع ذلك، أعربت وزارة الشؤون الخارجية الألمانية في برلين عن استغرابها من هذا القرار وأنها تتواصل مع الحكومة التشادية للتعرف على المزيد من التفاصيل.



وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "بالنسبة لنا، فإن الأسباب التي دفعت حكومة تشاد إلى إعلان سفيرنا في أنجمينا (عاصمة تشاد) persona non grata (شخص غير مرغوب فيه)، لا تفهم بأي شكل من الأشكال". وأضاف البيان: "نحن على اتصال مع الحكومة التشادية حول هذا الأمر".



وكان السفير كريك يشغل منصبه في تشاد منذ يوليو 2021، وسبق له أن تولى أيضًا منصب السفير في النيجر والفلبين. وقبل توليه منصبه في أنجمينا، كان الممثل الخاص لألمانيا لمنطقة الساحل.