Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

تشاد/ الجزائر:رئيس الجمهورية يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري


Alwihda Info | Par Dgcom - 3 Septembre 2025



تشاد/ الجزائر:رئيس الجمهورية يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري
 

على هامش الاستقبال الرسمي الذي حظي به رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو من قبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية في القاعة الشرفية الرئاسية بالمطار، حيث تبادلا خلالها وجهات النظر  حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية توحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه البلدين والقارة الأفريقية، وضرورة تبني رؤية مشتركة في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما جدد الرئيسان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي تحت مظلة كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكدين أهمية تبادل الدعم والتنسيق في الدفاع عن القضايا المشتركة ذات الأولوية.

ومن ثم توسعت جلسة المباحثات لتشمل وفدي البلدين، حيث تناولت الجلسة الموسعة ملفات التعاون الأمني ، وجهود تعزيز السلام والاستقرار، ومكافحة التهديدات الأمنية المشتركة في المنطقة.

واتفق الجانبان على استئناف أعمال اللجنة التشادية-الجزائرية المشتركة، باعتبارها الإطار العملي لتنفيذ المشاريع المشتركة، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي من بينها البنية التحتية، التعليم، التعاون الأكاديمي ، الصناعة والتجارة والعلاقات الدبلوماسية.

وقد استغرقت جلسة المباحثات الثنائية والموسعة زهاء ساعة تناول فيها الجانبان أبرز القضايا المطروحة في جدول أعمال التعاون بين أنجمينا والجزائر العاصمة، في جو من التفاهم والحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 
  •  
 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/09/2025

Tchad : le sultanat du Ouaddaï honore le président et le ministre de la Santé pour la lutte contre le choléra

Tchad : le sultanat du Ouaddaï honore le président et le ministre de la Santé pour la lutte contre le choléra

Tchad : santé publique et engagement citoyen, la maire adjointe Hawayaka Viviane en action à Kélo Tchad : santé publique et engagement citoyen, la maire adjointe Hawayaka Viviane en action à Kélo 03/09/2025

Populaires

Tchad : un escroc présumé aurait détourné des millions pour son mariage et le Parifoot

03/09/2025

Tchad : les artisans membres de la FENAT à l'école de la gestion et commercialisation

03/09/2025

Tchad : à Ati, un jeune manœuvre de 29 ans tente de mettre fin à ses jours

03/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter