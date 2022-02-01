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TCHAD

تشاد: الجمعية الاجتماعية لتنمية دار وداي تنظم يوما تنويرا ولقاءً حاشدا لاستقبال سلطان دار وداي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 1 Février 2022



تشاد: الجمعية الاجتماعية لتنمية دار وداي تنظم يوما تنويرا ولقاءً حاشدا لاستقبال سلطان دار وداي

نظمت الجمعية الاجتماعية الثقافية والتربوية لتنمية دار وداي يوما للإعلام والتنوير والتوعية والدعاء وختم القرآن بعد ظهر اليوم ١ فبراير ٢٠٢٢ على خلفية مجزرة دار وداي التي وقعت في ابشه ، بحضور ابناء دار وداي المقيمين في العاصمة ، وكما قادت الجمعية لقاءً جماهيرياً لاستقبال سلطان دار وداي المعلق وظيفياً شريف عبدالهادي مهدي.

ختم ابناء دار وداي المقيمين في العاصمة القرآن الكريم عدة مرات إهداء لأرواح الشهداء مجزرة ٢٤ _ ٢٥ على حد اعتبارهم ودعوا الله عزّ وجل إلى ان يعم دار وداي الامن والسلامة والاستقرار.

عقب انتهاء فقرة الادعية وقراءة القرآن الكريم قدم ممثلو الجمعية الاجتماعية الثقافية والتربوية لتنمية دار وداي عدة كلمات ووصايا لتهدئة الشباب وحثهم على التريث وانتظار نتيجة اللجنة الوزارية المكلفة بشأن المجزرة ، وكما تم قراءة التقرير المفصل حول وقائع دار وداي منذ وهلة الاولى الى آخر اللحظات مؤكدين ان اللجنة تم وضعها لمتابعة القضية وتكون ممثلا لابناء دار وداي في سائر الدوائر الحكومية ومواجهة اللجنة الوزارية.

أما الاستاذ مصطفى إبراهيم نور الحضور بنتائج المؤتمر الذي نظمه الجمعية الاجتماعية الثقافية والتربوية لتنمية دار وداي ، وقرأ المطالبة التي سطرتها ابناء دار وداي في شان المجزرة أبرزها تحقيق العدالة وإعتقال المتواطئين فيها بالإضافة إلى إعادة سلطان سلطنة دار وداي إلى منصبه بدون شروط.

وبعد الموقف الروحي والإرشاد قامت مجموعة كبيرة من ابناء دار وداي رجالاً ونساء كبارا وصغارا لاستقبال سلطان دار وداي الحاج شريف عبدالهادي مهدي ، إذ خرجت عشرات السيارات خارج العاصمة انجمينا من ناحية الشمال ، استقبله رسمياً كبار ممثلي السلطان في العاصمة بالإضافة إلى جمع غفير من المشايخ والعلماء.

توجه الموكب الذي استقبل السلطان إلى فراش العزاء لتقديم الواجب ، وبعد التعازي شكر سلطان دار وديع التشاديين بشكل عام وأبناء دار وداي خصوصاً على تضامنهم من دار وداي التي مرت عليها اصعب اللحظات ، ودعا سكان دار وداي إلى توحيد الكلمة والصف والتكاتف لمواجهة التحديات.


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