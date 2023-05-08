تشاد : الشرطة تقوم بإخلاء الضباط السياسيين السابقين بالقوة من فندق ليدجر بلازا في إنجامينا



قامت الشرطة صباح يوم 8 مايو 2023 بإخلاء السلطات السياسية والعسكرية السابقة بالقوة من فندق ليدجر بلازا في انجامينا. وبصحبة موظف شرعي، دخلت قوات الأمن الفندق وأجبرت العسكريين السابقين على مغادرة المكان.



وقد أصدر مكتب المدعي العام في انجامينا طلبًا لـ "وقف الاضطراب وإخلاء السلطات السياسية والعسكرية من فندق ليدجر بلازا (فندق الصداقة السابق)". جاء هذا الطلب عقب طلب تقدم به الأستاذ نقادادوم جوسوي ، محامي في المحكمة ومستشار لفندق الصداقة.



وفي 1 أبريل 2023 ، أعلن مدير مكتب رئاسة الجمهورية تاريخ استلام السلطات السياسية والعسكرية في 13 أبريل 2023.



لذلك ، طلب المدعي العام القضائي بالقرب من محكمة كبيرة في انجامينا القيادات اللازمة للشرطة القضائية (CPI) بعدد كافٍ لوقف أي اضطراب في النظام العام وإخلاء السلطات السياسية والعسكرية من فندق الصداقة (فندق ليدجر بلازا).



وفقًا لإفادة أحد السلطات السياسية والعسكرية السابقة لـ Alwihda Info ، "لديهم ورقة مزيفة من مدعي عام. سنذهب إلى وزارة المصالحة الوطنية ونبقى هناك." يرون هؤلاء الأخيرين أن شروط إعادة إدماجهم في المجتمع لم تتوافر بعد.