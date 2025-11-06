تشاد: الفوناب يعزّز الشمولية الاجتماعية عبر دعم التدريب المهني وتمكين الفئات الهشّة

في خطوة مهمة لتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء في أوضاع هشّة، نظّم الصندوق الوطني للتدريب المهني (فوناب)، يوم 5 نوفمبر 2025، حفلًا رسميًا لتسليم معدات التدريب المهني في مجالات ميكانيكا السيارات والدراجات النارية ذات الأسطوانة الواحدة.



وخلال المناسبة، أكّد السيد حامد جامودا جربو، مدير الصندوق الوطني للتدريب المهني، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التوظيف وريادة الأعمال بين الشباب والنساء، مشيرًا إلى أن الصندوق يضع الشمولية وتمكين الفئات الضعيفة للوصول إلى فرص الإنتاج والعمل الحر على رأس أولوياته.



وأضاف أن دمج المستفيدين من التدريب وتمكينهم من أدوات الإنتاج يساهم في تعزيز اندماجهم في النظامين الاقتصادي والاجتماعي، ويتيح لهم تطوير أنشطة مدرّة للدخل. وقال:



"هؤلاء الشباب والنساء تلقّوا تدريبًا استمرّ لمدة ستة أشهر، ونحن نهنئهم على اجتياز هذه المرحلة بنجاح."



وأوضح المدير أن الصندوق ملتزم بدعم وتطوير التدريب المهني بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية لتشاد 2030 ورؤية رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مشيرًا إلى أهمية كسر الصور النمطية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء في المجتمع.



واختتم السيد جامودا جربو كلمته بالتعبير عن شكره للحكومة والشركاء الفنيين والماليين وفريق الصندوق واللجنة الفنية والمجلس الإداري على دعمهم ومساهمتهم في نجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة نحو نموذج أكثر فعالية وشمولية وعدالة يتكيّف مع واقع المرأة والشباب التشادي.



ويأتي هذا الحفل في إطار جهود الصندوق الوطني للتدريب المهني لتوسيع قاعدة التدريب المهني وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد.

