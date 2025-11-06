Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: الفوناب يعزّز الشمولية الاجتماعية عبر دعم التدريب المهني وتمكين الفئات الهشّة


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 6 Novembre 2025



تشاد: الفوناب يعزّز الشمولية الاجتماعية عبر دعم التدريب المهني وتمكين الفئات الهشّة
 

في خطوة مهمة لتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء في أوضاع هشّة، نظّم الصندوق الوطني للتدريب المهني (فوناب)، يوم 5 نوفمبر 2025، حفلًا رسميًا لتسليم معدات التدريب المهني في مجالات ميكانيكا السيارات والدراجات النارية ذات الأسطوانة الواحدة.

وخلال المناسبة، أكّد السيد حامد جامودا جربو، مدير الصندوق الوطني للتدريب المهني، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التوظيف وريادة الأعمال بين الشباب والنساء، مشيرًا إلى أن الصندوق يضع الشمولية وتمكين الفئات الضعيفة للوصول إلى فرص الإنتاج والعمل الحر على رأس أولوياته.

وأضاف أن دمج المستفيدين من التدريب وتمكينهم من أدوات الإنتاج يساهم في تعزيز اندماجهم في النظامين الاقتصادي والاجتماعي، ويتيح لهم تطوير أنشطة مدرّة للدخل. وقال:

"هؤلاء الشباب والنساء تلقّوا تدريبًا استمرّ لمدة ستة أشهر، ونحن نهنئهم على اجتياز هذه المرحلة بنجاح."

وأوضح المدير أن الصندوق ملتزم بدعم وتطوير التدريب المهني بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية لتشاد 2030 ورؤية رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مشيرًا إلى أهمية كسر الصور النمطية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء في المجتمع.

واختتم السيد جامودا جربو كلمته بالتعبير عن شكره للحكومة والشركاء الفنيين والماليين وفريق الصندوق واللجنة الفنية والمجلس الإداري على دعمهم ومساهمتهم في نجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة نحو نموذج أكثر فعالية وشمولية وعدالة يتكيّف مع واقع المرأة والشباب التشادي.

ويأتي هذا الحفل في إطار جهود الصندوق الوطني للتدريب المهني لتوسيع قاعدة التدريب المهني وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد.

 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/11/2025

Tchad : l'urbanisation de Mongo prend un nouvel élan, les efforts du gouvernement et de CGCOC salués

Tchad : l'urbanisation de Mongo prend un nouvel élan, les efforts du gouvernement et de CGCOC salués

Tchad : à Mongo, un drame souligne l'urgence de disposer de papiers d'identité Tchad : à Mongo, un drame souligne l'urgence de disposer de papiers d'identité 05/11/2025

Populaires

Tchad : à Mongo, un drame souligne l'urgence de disposer de papiers d'identité

05/11/2025

Tchad : l'urbanisation de Mongo prend un nouvel élan, les efforts du gouvernement et de CGCOC salués

05/11/2025

Tchad : rencontre entre le directeur pays adjoint de PAM et le délégué général du gouvernement du Barh El Gazel

05/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter