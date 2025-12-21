Alwihda Info
TCHAD

Salamat : Khach-Khacha brise ses chaînes, les travaux de désenclavement s'accélèrent


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 21 Décembre 2025


L'espoir prend forme dans le Salamat. Depuis le 18 décembre 2025, l'entreprise AL-KAOSSAR a déployé ses engins sur l'axe Am-Timan – Khach-Khacha. Moins d'une semaine après la pose de la première pierre, le démarrage effectif des travaux de construction de trois dalots marque la fin d'une attente de plusieurs années.


Jusqu'à présent, les villages de Khach-Khacha, Anala et Mina devenaient des îles inaccessibles lors des crues. La construction de ces dalots permettra l'évacuation efficace des eaux sous la chaussée, garantissant une route praticable toute l'année. Ce projet est le fruit d'une alliance exemplaire entre l'État, la Mission TEAM, l'Église Évangélique au Tchad (EET) et l'association ASD.

 

Le sous-préfet Moussa Ali Abdoulaye veille scrupuleusement au respect du calendrier de cinq mois. Sur le terrain, l'enthousiasme est général : des jeunes de la localité se sont portés volontaires pour appuyer les équipes techniques. Cette mobilisation témoigne de l'importance vitale de cette infrastructure pour l'accès aux marchés et aux centres de santé.

 

Grâce au soutien du Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, ce chantier s'inscrit dans une dynamique globale de modernisation du réseau routier provincial. En respectant les normes de construction les plus strictes, l'entreprise AL-KAOSSAR s'engage à livrer des ouvrages capables de résister aux aléas climatiques extrêmes de la région.



