تشاد: المعارض عبدلمينا وماكيلا انقبلا يعلنان عودتهما للبلاد



أعلن المعارض والناشط الحقوقي عبدلمينا عودته وأضاف عبد المعينة "سيكون هناك أشخاص آخرون سيذهبون معنا" ، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل. تشاد في 4 ديسمبر 2021 ، بعد قضى سنوات من المنفى في فرنسا مؤكدا وسيشارك في الحوار الوطني الشامل.



صرح عبدلمينا لشبكة المواطنة (الإذاعة الإفتراضية) "نعم ، لقد قررنا بالفعل د العودة إلى تشاد بناء على طلب السلطات التشادية الجديدة".



التقى عبديدلمينا ومكائيل انقبلا ومعارضون آخرون برئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي في 14 نوفمبر في باريس.



وأضاف: "لقد مرت سنوات منذ أن رأيت وطني الأصلي ليس هناك دافع للذهاب لرؤية هذه الأرض التي أحبها كثيرًا (...) سوف أصل إلى انجمينا يوم الأحد" مشيرا إلى أنه سيكون هناك أشخاص آخرون سيذهبون معنا" ، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.



وفي السياق ذاته أعلن الصحفي المعارض ماكيلا انقبلا عودته إلى تشاد في إطار الحوار الوطني الشامل