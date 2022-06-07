تشاد: الهاتف أثناء القيادة مصدر حوادث السير



على الطرق العامة، يتعامل العديد من المستخدمين مع هواتفهم دون التفكير في العواقب.



إن إمساك الهاتف لإجراء مكالمة صوتية أو لإرسال رسالة وأنت سائق سيارة أو دراجة نارية يشكل جريمة يعاقب عليها قانون الطريق السريع. لسوء الحظ، لا يحترم المستخدمون هذا القانون. وفقًا لـجيميت، سائق سيارة أجرة على محور ما بين ديمبي و سوق الدخن، إن ذلك يشكل مسألة فظاظة.



يتأسف جيميت قائلا: "تظهر الصورة التي تحظر استخدام الهواتف أثناء القيادة على لوحة القيادة في جميع السيارات. لسوء الحظ، لا يحترم السائقون هذا المؤشر". حتى البعض يعيق الطرق العامة ويستعدون للرد بالعنف. هذه الممارسة تشكل أيضًا عدم احترام للآخرين.



في الواقع، إن استخدام الهاتف أثناء القيادة يعرض حياة الناس للخطر. يوضح تشايبو، سائق حافلة : "علاوة على ذلك، لا يستغرق التوقف للرد على مكالمة صوتية أو إرسال رسالة أكثر من 5 دقائق".



حسب فرانسيس، ضابط شرطة مسؤول عن حركة المرور، "تعتبر حوادث الهاتف أثناء القيادة مميتة للغاية نظرًا لحقيقة أن السائقين أثناء التعامل مع الهاتف لا ينتبهون للمستخدمين الآخرين". بشكل عام، هذه الممارسة تشمل القادة أو الشباب.



يظل الاتصال الهاتفي أثناء القيادة جريمة يمكن أن تسبب الوفاة في مدينة نجامينا. تستدعي هذه الممارسة أولاً قوى النظام التي يجب أن تقود بالقدوة الحسنة. لذلك يجب على الشرطة المسؤولة عن المرور تطبيق النصوص على الجميع دون استثناء. فهذه الممارسة مصدر خطر عام وتعتمد عليها حياة الإنسان.